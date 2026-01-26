PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 260126-1-K 22-Jähriger durch Messerstiche schwerverletzt - Zeugensuche nach Raub in Weiden

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei Köln fahndet nach zwei jungen Männern, die einen 22-jährigen Kölner am Samstagabend (24. Januar) gegen 21.45 Uhr auf der Aachener Straße in Höhe des "Rhein-Center" mit Messerstichen schwer verletzt und ihm seine hochwertige Luxusuhr geraubt haben. Der Überfallene wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht und dort notoperiert.

Zeugenaussagen zufolge sollen die Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Bei einem der beiden soll es sich um einen circa 1,80 Meter großen dunkelhäutigen Mann mit schwarzen lockigen Haaren handeln. Bei der Tat soll er einen schwarzen Jogginganzug getragen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

