Polizei Köln

POL-K: 260124-2 K/BM Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Kerkrader Straße kurz vor der Auffahrt Godorf zur Bundesautobahn 555 sind am Samstagnachmittag (24. Januar) zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 34-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem VW Caddy auf einen vorausfahrenden Audi Q2 aufgefahren und hatte diesen auf einen BMW geschoben. Der 34-Jährige sowie der 31 Jahre alte Fahrer des Audi wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrer beider Autos wurden leicht verletzt. (cw/de)

