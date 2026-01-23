POL-K: 260123-2-K Seniorin fährt mit Auto in Apotheke - aktueller Polizeieinsatz
Köln (ots)
Eine 74-Jährige Kölnerin ist am Freitagmittag (23. Januar) mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers in das Schaufenster einer Apotheke in Köln-Lövenich gefahren. Die Seniorin sowie ein 48-Jähriger Mitarbeiter in der Apotheke erlitten leichte Verletzungen. An der Apotheke entstand erheblicher Sachschaden.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 74-Jährige gegen 13 Uhr vor der Apotheke rückwärts ausgeparkt, dabei einen in Richtung Brauweiler fahrenden Mercedes (Fahrerin: 26) touchiert und war danach vorwärts in das Schaufenster der Apotheke gefahren. (cw/de)
