Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Erfurt zwei Autos gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen Unbekannte einen hochwertigen Mercedes im Wert von etwa 90.000 Euro. Das Auto war in der Salinenstraße abgestellt gewesen, als Diebe sich an ihm zu schaffen machten. Gestern Nachmittag (18.01.2026) suchte ein 70-jähriger Chrysler-Besitzer vergeblich nach seinem Auto in der Geibelstraße. Unbekannte hatten das Auto am Wochenende entwendet und waren unbemerkt mit ihrer Beute im Wert von circa 8.000 Euro geflüchtet. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls. (SO)

