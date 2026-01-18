PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat am Domplatz gestellt

Erfurt (ots)

Beamte der Erfurter Polizei erwischten in den frühen Sonntagmorgenstunden (18.01.2025) vier Einbrecher auf frischer Tat am Domplatz. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden die Polizisten kurz vor 03:00 Uhr auf mehrere Personen aufmerksam, die sich in den vom Brand in der Silvesternacht betroffenen Fachwerkhäusern aufhielten. Mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen gelang es wenig später, vier Personen beim Verlassen der einsturzgefährdeten Gebäude zu stellen und vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde u. a. Einbruchswerkzeug bei ihnen aufgefunden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 35-jährige Frauen sowie zwei 40 und 41 Jahre alte Männer. Alle vier Personen sind deutsche Staatsangehörige und der Polizei bereits hinlänglich bekannt. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung am Tatort angefordert. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

