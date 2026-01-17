LPI-EF: Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots) - Dass Menschen nicht immer aus Fehlern lernen, mussten Beamte der Polizei Erfurt Süd am Freitagmorgen feststellen. Nachdem ein Audi im Ortsteil Hochheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellte sich heraus, dass der am Steuer sitzende 44-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von über zwei Promille. Dem nicht genug wurde festgestellt, dass sich der Mann bereits am ...

mehr