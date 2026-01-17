PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad gestohlen

sömmerda (ots)

Gestern Vormittag wurde am Bahnhof Sömmerda ein Pedelec gestohlen. Der Besitzer sicherte es am Fahrradständer und fuhr mit dem Zug nach Erfurt. Als er wiederkam, erlebte er eine böse Überraschung. Sein Fahrrad im Wert von knapp 3.000 EU war nicht mehr und wurde entwendet.

