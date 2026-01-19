Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungen gegen vier Tatverdächtige nach Einbruch am Domplatz dauern an

Erfurt (ots)

Nach dem Einbruch in die durch einen Brand in der Silvesternacht stark beschädigten Fachwerkhäuser am Erfurter Domplatz dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiter an (vgl. Bezugspressemeldung der Landespolizeiinspektion Erfurt vom 18.01.2026 unter der Überschrift "Einbrecher auf frischer Tat am Domplatz gestellt").

Gegen die vier Tatverdächtigen, die am frühen Sonntagmorgen von Beamten der Erfurter Polizei auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen worden waren, wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Bei den Durchsuchungen kurz nach ihrer Ergreifung fanden die Beamten Diebesgut. Die sichergestellten Gegenstände konnten zwischenzeitlich den geschädigten Eigentümern zurückgegeben werden.

Gegen die beiden 35-jährigen Frauen konnte die vorläufige Festnahme nicht aufrechterhalten werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer im Alter von 40 und 41 Jahren befinden sich hingegen weiterhin im polizeilichen Gewahrsam. Bei ihnen steht nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eine mögliche Haftprüfung noch aus.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten der einsturzgefährdeten Häuser nicht nur untersagt, sondern auch lebensgefährlich ist. In den betroffenen Gebäuden können jederzeit Bauteile nachgeben oder herabstürzen. Zudem sind Schäden an tragenden Konstruktionen von außen nicht zuverlässig erkennbar. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell