PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungen gegen vier Tatverdächtige nach Einbruch am Domplatz dauern an

Erfurt (ots)

Nach dem Einbruch in die durch einen Brand in der Silvesternacht stark beschädigten Fachwerkhäuser am Erfurter Domplatz dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiter an (vgl. Bezugspressemeldung der Landespolizeiinspektion Erfurt vom 18.01.2026 unter der Überschrift "Einbrecher auf frischer Tat am Domplatz gestellt").

Gegen die vier Tatverdächtigen, die am frühen Sonntagmorgen von Beamten der Erfurter Polizei auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen worden waren, wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Bei den Durchsuchungen kurz nach ihrer Ergreifung fanden die Beamten Diebesgut. Die sichergestellten Gegenstände konnten zwischenzeitlich den geschädigten Eigentümern zurückgegeben werden.

Gegen die beiden 35-jährigen Frauen konnte die vorläufige Festnahme nicht aufrechterhalten werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer im Alter von 40 und 41 Jahren befinden sich hingegen weiterhin im polizeilichen Gewahrsam. Bei ihnen steht nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eine mögliche Haftprüfung noch aus.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten der einsturzgefährdeten Häuser nicht nur untersagt, sondern auch lebensgefährlich ist. In den betroffenen Gebäuden können jederzeit Bauteile nachgeben oder herabstürzen. Zudem sind Schäden an tragenden Konstruktionen von außen nicht zuverlässig erkennbar. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 11:56

    LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat am Domplatz gestellt

    Erfurt (ots) - Beamte der Erfurter Polizei erwischten in den frühen Sonntagmorgenstunden (18.01.2025) vier Einbrecher auf frischer Tat am Domplatz. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden die Polizisten kurz vor 03:00 Uhr auf mehrere Personen aufmerksam, die sich in den vom Brand in der Silvesternacht betroffenen Fachwerkhäusern aufhielten. Mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen gelang es ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 13:31

    LPI-EF: Fahrrad gestohlen

    sömmerda (ots) - Gestern Vormittag wurde am Bahnhof Sömmerda ein Pedelec gestohlen. Der Besitzer sicherte es am Fahrradständer und fuhr mit dem Zug nach Erfurt. Als er wiederkam, erlebte er eine böse Überraschung. Sein Fahrrad im Wert von knapp 3.000 EU war nicht mehr und wurde entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 07:18

    LPI-EF: Zweimal erwischt

    Erfurt (ots) - Dass Menschen nicht immer aus Fehlern lernen, mussten Beamte der Polizei Erfurt Süd am Freitagmorgen feststellen. Nachdem ein Audi im Ortsteil Hochheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellte sich heraus, dass der am Steuer sitzende 44-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von über zwei Promille. Dem nicht genug wurde festgestellt, dass sich der Mann bereits am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren