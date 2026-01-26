Polizei Köln

POL-K: 260126-5-K/GL Fahndung nach vermisstem Kölner (62) aus Bergisch Gladbach - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots)

Seit Sonntagabend (24. Januar) wird der 62-jährige Kölner F. Geens vermisst. Er soll das Evangelische Krankenhaus in Bergisch Gladbach, wo er sich stationär zu einer Behandlung befunden hatte, gegen 21.30 Uhr verlassen haben und nicht von seinem Spaziergang zurückgekehrt sein. Der Vermisste, der im Stadtteil Niehl wohnt, ist laut Angaben der Ehefrau aufgrund seiner Erkrankung örtlich nicht orientiert und kennt sich außerhalb seiner gewohnten Umgebung nicht aus.

Herr Geens ist 1,82 Meter groß, schlank, hat kurzes graues Haar und trug bei Verlassen des Krankenhauses einen Schlafanzug, Hausschuhe und einen schwarzen Parka.

Ein Bild des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/193008

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (sw/de)

