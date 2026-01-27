PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 260127-1-K/GL Vermisster Kölner aus Bergisch Gladbach angetroffen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 26. Januar

Die großangelegte Suche nach dem seit Sonntag (25. Januar) vermissten 62-jährigen Kölner war erfolgreich. Am Montagabend (26. Januar) entdeckten Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes den stark unterkühlten Senior gegen 18.30 Uhr in Bergisch Gladbach auf dem Gelände einer Kleingartenanlage am Lerbacher Weg mit Hilfe von Spürhunden. Er wurde umgehend im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Rechtsgrundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist somit entfallen. Das im Fahndungsportal NRW eingestellte Bild des Gesuchten darf nicht mehr verwendet werden. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

