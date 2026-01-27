Polizei Köln

POL-K: 260127-1-K/GL Vermisster Kölner aus Bergisch Gladbach angetroffen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 26. Januar

Die großangelegte Suche nach dem seit Sonntag (25. Januar) vermissten 62-jährigen Kölner war erfolgreich. Am Montagabend (26. Januar) entdeckten Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes den stark unterkühlten Senior gegen 18.30 Uhr in Bergisch Gladbach auf dem Gelände einer Kleingartenanlage am Lerbacher Weg mit Hilfe von Spürhunden. Er wurde umgehend im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Rechtsgrundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist somit entfallen. Das im Fahndungsportal NRW eingestellte Bild des Gesuchten darf nicht mehr verwendet werden. (cg/de)

