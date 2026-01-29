PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 260129-2-K Zivilpolizisten beobachten Drogenübergabe - Jugendlicher nahe Neumarkt festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochabend (28. Januar) einen mutmaßlichen Drogendealer (17) in der Fleischmengergasse in der Kölner Innenstadt festgenommen. Er soll zuvor von einem unbekannten Mann einen Tabakbeutel mit circa 40 verpackten Kokainsteinen entgegengenommen haben, welche offensichtlich für den Weiterverkauf gedacht waren. Die Einsatzkräfte waren auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, da sich dieser nach der Übergabe vor einem vorbeifahrenden Streifenwagen hinter einer Hauswand versteckt hatte. Ermittler werten nun unter anderem die Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung aus, um den noch unbekannten Verkäufer zu identifizieren. (ph/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

