Polizei Köln

POL-K: 260129-1-K Autofahrerin (61) erfasst zwei Fußgänger in Porz

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Hyundai i10 auf der Frankfurter Straße im Stadtteil Porz sind am Mittwoch (28. Januar) zwei Fußgänger (11, 45) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Fahrerin des Kleinwagens erlitt einen Schock.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 61 Jahre alte Autofahrerin gegen 16.30 Uhr auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Urbach unterwegs. An der Kreuzung zur Mozartstraße soll sie das Rotlicht der Ampel missachtet und anschließend zwei Fußgänger, die bei Grünlicht die Fahrbahn überquerten, erfasst haben. Der 45 Jahre alte Kölner erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein elfjähriges Mädchen zog sich leichte Beinverletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide Verletzte in Krankenhäuser.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/sb)

