Polizei Köln

POL-K: 260129-5-K Mutmaßliche Kfz-Spiegeldiebe in flagranti gestellt - Festgenommene sollen vor den Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Donnerstag (29. Januar) gegen 1 Uhr an der Straße Am Gleisdreieck in Neuehrenfeld zwei Verdächtige (20, 35) festgenommen, die an zahlreichen Pkw vor und auf dem Gelände eines Autohauses die Außenspiegel abmontiert haben sollen. Außerhalb des Grundstückszauns stellten die Polizisten mehrere bereits mit Spiegeln gefüllte, offensichtlich zum Abtransport bereitgelegte Müllsäcke sicher. In der Bekleidung des 35-Jährigen fand sich eine Zange. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm circa 1,5 Promille, bei seinem 20-jährigen Komplizen etwa 2 Promille. Die Litauer mussten Blutproben abgeben. Sie können in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen und sollen morgen (30. Januar) einem Haftrichter vorgeführt werden. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 74 prüft, ob die Festgenommenen auch für gleichgelagerte Tatserien der letzten Zeit verantwortlich sind.

Nach einem Anruf des Sicherheitsdienstes der geschädigten Firma hatten die alarmierten Beamten das Gelände umstellt und zur Durchsuchung einer Halle einen Diensthund eingesetzt. Vergeblich versuchten die Ertappten, sich im angrenzenden Grüngelände vor den Polizeikräften zu verstecken. (cg/sb)

