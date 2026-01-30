PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 260130-1-K Juwelier bestohlen - Zivilpolizisten nehmen mutmaßliche Schmuckdiebinnen fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagvormittag (29. Januar) zwei mutmaßliche Ladendiebinnen (24, 34) in der Innenstadt festgenommen. Sie sollen gegen 11.45 Uhr aus einem Juwelier am Wallrafplatz Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben. Die Polizisten hatten die Frauen durch die Schaufenster bei der Tatausführung beobachtet und sie unmittelbar nach dem Verlassen des Geschäfts festgenommen. Die wohnungslosen Rumäninnen sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

