Polizei Köln

POL-K: 260130-1-K Juwelier bestohlen - Zivilpolizisten nehmen mutmaßliche Schmuckdiebinnen fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagvormittag (29. Januar) zwei mutmaßliche Ladendiebinnen (24, 34) in der Innenstadt festgenommen. Sie sollen gegen 11.45 Uhr aus einem Juwelier am Wallrafplatz Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben. Die Polizisten hatten die Frauen durch die Schaufenster bei der Tatausführung beobachtet und sie unmittelbar nach dem Verlassen des Geschäfts festgenommen. Die wohnungslosen Rumäninnen sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell