Polizei Köln

POL-K: 260201-2-K/BM/BAB aktueller Polizeieinsatz - drei Personen bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo sind am Sonntagabend (1. Februar) zwei Erwachsene und ein Kind in einem Mercedes tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer des Mercedes gegen 19.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bergheim-Süd und Bergheim aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit der Betonschrammwand kollidiert und quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen. Ein nachfolgender Peugeot war in die Fahrerseite des Mercedes gefahren. Rettungskräfte brachten den 31 Jahre alten Peugeot-Fahrer sowie seine Beifahrerin in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Unfallspuren. Eine Seelsorgerin der Feuerwehr betreut Zeugen und Ersthelfer. Die A 61 bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Bergheim-Süd und Bergheim gesperrt. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell