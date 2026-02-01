Polizei Köln

POL-K: 260201-1-K 20-Jähriger mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in Klinik - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein 20 Jahre alter Kölner hat bei einer Auseinandersetzung auf dem Lindweilerweg im Stadtteil Longerich in der Nacht zu Sonntag (1. Februar) lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 20-Jährige gegen 1.45 Uhr mit seiner Freundin und seinem Vater von einer Feier nach Hause fahren. In der irrigen Annahme, bei einem stoppenden Auto handele es sich um das bestellte Uber-Fahrzeug, entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung mit dem hinzugekommenen Ehemann (25) der Fahrerin. Der soll den 20-Jährigen zu Boden geschlagen haben.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet. (cw/de)

