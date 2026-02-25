Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht Autos auf - Polizei bittet um Hinweise (23./245.02.2026)

Gaienhofen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter auf der Hauptstraße mehrere Autos aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 07.30 Uhr machte sich der Täter - teilweise gewaltsam - an drei Fahrzeugen zu schaffen, wobei es ihm gelang diese zu öffnen und anschließend zu durchsuchen. Soweit bislang bekannt, fand er jedoch nichts von Interesse.

Vermutlich trug der Unbekannte eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell