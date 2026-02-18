Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.02.2026

Schöppenstedt (ots)

Schloss und Schiebetür des Rathauses verklebt

Schöppenstedt, Markt, 13.02.2026 von 14:30 Uhr bis 15.02.2026, 12:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte die Schiebetür des Haupteingangs sowie das Schloss der Hintertür des Rathauses. Augenscheinlich handelte es sich um Klebstoff, welcher sowohl das Türschloss als auch die Gummilippen der Schiebetür verklebte. Der Schließzylinder der Hintertür musste ausgetauscht werden. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 946540 zu richten.

