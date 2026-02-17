PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.02.2026.

Salzgitter (ots)

Sachschaden nach Einbruch in eine Werkstatt.

Haverlah, Backhausweg, 14.02.2026, 12:00 Uhr bis 16.02.2026, 16:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft gewaltsam auf das Tor einer Werkstatt eingewirkt und im Tatverlauf zahlreiche Werkzeuge und Edelmetalle entwendet hatte.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Es wird derzeit von einem Schaden in einer Höhe von mindestens 5000 Euro ausgegangen. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

