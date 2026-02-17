PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.02.2026: Tödlich verletzter Fahrer bei Verkehrsunfall

Peine (ots)

Am 17.02.2026 gegen 11:15 Uhr kam ein 75-jähriger Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der L 472 (ehem. K74) ab. Kurz hinter dem Ortsausgang von Broistedt verlor der Mann die Kontrolle über seinen VW und kollidierte alleinbeteiligt mit einem Straßenbaum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Die Straße war vorübergehend gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
