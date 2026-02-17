POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.02.2026: Tödlich verletzter Fahrer bei Verkehrsunfall

Peine (ots) - Gegen 08:40 Uhr am 17.02.2026 wurde eine 26-jährige Frau bei einem Auffahrunfall auf der B214, nahe Wipshausen, leicht verletzt. Die Frau bemerkte in ihrem Nissan das Abbremsen eines vor ihr fahrenden LKW zu spät und fuhr diesem auf. Die Frau musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 20-jährige LKW-Fahrer blieb ...

