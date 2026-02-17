POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.02.2026: Tödlich verletzter Fahrer bei Verkehrsunfall
Peine (ots)
Am 17.02.2026 gegen 11:15 Uhr kam ein 75-jähriger Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der L 472 (ehem. K74) ab. Kurz hinter dem Ortsausgang von Broistedt verlor der Mann die Kontrolle über seinen VW und kollidierte alleinbeteiligt mit einem Straßenbaum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Die Straße war vorübergehend gesperrt.
