Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.02.2026

Schandelah (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Schandelah, Im Ackern, 14.02.2026 von 13:30 Uhr bis 15.02.2026, 00:15 Uhr

Durch ein Fenster verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten sind augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht worden. Die Täterschaft flüchtete nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen ohne Beute vom Tatort. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Die Polizei rät:

Schließen Sie unbedingt alle Türen ab, wenn Sie das Haus oder die Wohnung verlassen. Gekippte Fenster, Balkon- oder Terrassentüren sollten bei Abwesenheit immer geschlossen werden. Verstecken Sie niemals einen Schlüssel außerhalb der Wohnung oder des Hauses. Bei Verlust eines Schlüssels sollten Sie den Schließzylinder wechseln. Rufen Sie die Polizei, wenn Sie auffällige Personen auf ihrem oder auf dem Nachbargrundstück sehen. Außerdem sollten Sie Ihre Abwesenheit nicht in sozialen Netzwerken veröffentlichen, denn dies ist eine Einladung für Einbrecher. Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell