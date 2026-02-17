PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 17.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Widerstand und tätlicher Angriff

Wolfenbüttel, Landesstraße 630 zwischen Ahlum und Salzdahlum, 14.02.2026, 10:20 Uhr bis 13:20 Uhr

Ein 33-jähriger Wolfsburger entwendete in der Innenstadt von Wolfenbüttel einen Pkw und befährt mit diesem die K4 aus Richtung Atzum in Richtung L630. Im Kreisverkehr zwischen Ahlum und Salzdahlum kam der Mann schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Schneehaufen. Anschließend stieg er aus dem Pkw und beabsichtigte den Unfallort fußläufig zu verlassen. Durch einen Ersthelfer vor Ort konnte der 33-Jährige daran gehindert werden, vom Unfallort zu flüchten. Nachdem die eingesetzten Beamten am Unfallort eingetroffen waren, konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Wolfsburger mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dabei leistete der 33-Jährige Widerstand und griff im späteren Verlauf einen Polizeibeamten tätlich an. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig lagen keine Haftgründe vor, sodass die Person nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

