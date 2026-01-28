Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Leichtkraftrads in Bexbach

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.01.2026, 17:00 Uhr, bis zum 26.01.2026, 05:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Leichtkraftrad mit HOM-Kreiskennzeichen, welches in der Maxstraße in Bexbach abgestellt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

