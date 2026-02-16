POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.02.2026
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in eine Wohnung
Wolfenbüttel, Lindener Straße, 15.02.2026 zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen drang eine unbekannte Täterschaft in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht. Die Polizei führte eine Spurensuche am Tatort durch. Die Täterschaft flüchtete offensichtlich ohne Beute vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
