POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.02.2026: E-Scooter Fahrerin angefahren - Unfallflucht

Peine (ots)

Am 11.02.2026 ist gegen 08:10 Uhr eine 18-Jährige in Duttenstedt angefahren und leicht verletzt worden. Die Frau fuhr auf einem E-Scooter die Eilhart-von-Oberg-Straße entlang. Auf Höhe der Kirche ist sie von einem Auto touchiert worden, das zunächst hinter ihr fuhr. Die Frau stürzte auf die Straße und verletzte sich an den Händen und am Knöchel, außerdem klagte sie über Nackenschmerzen. Das Auto wich ihr dann lediglich aus und entfernte sich vom Unfallort in Fahrtrichtung Peine. Die Verletzte konnte den Wagen nur als weiß oder silber beschrieben. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Peiner Klinikum transportiert.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Peine unter 05171 999-0.

