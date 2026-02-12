PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026.

Salzgitter (ots)

Ursprungsmeldungen und Abschlusspressemeldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596 (11:39 Uhr)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596 (12:26 Uhr)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215700 (13:15 Uhr)

Größerer Polizeieinsatz

Salzgitter-Fredenberg, Hans-Böckler-Ring, 12.02.2026, 10:30 Uhr.

Polizei gibt weitere Details zum Einsatzgeschehen bekannt:

Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes durch eine hinweisgebende Person hatte die Polizei ein Großaufgebot an Einsatzkräften in den Bereich der BBS Fredenberg entsandt. Es wurde von einem Mann berichtet, der sich vor der Schule aufgehalten hatte und offensichtlich im Besitz einer Schusswaffe war.

Der Einsatzraum wurde großräumig von der Polizei abgesperrt. Insbesondere waren hiervon der Personen- und Fahrzeugverkehr betroffen. Die Polizei hatte durch konsequente Absperrmaßnahmen verhindert, dass sich Personen der Schule genähert hatten.

Für die professionelle Einsatzbewältigung war es erforderlich, dass der Schulkomplex nach dem Mann durchsucht wurde.

Im Zuge der Durchsuchung konnte ein 15-jähriger junger Mann in der Schule festgestellt werden, der als Verursacher des Einsatzes namentlich ermittelt werden konnte. Dieser führte in einem Rucksack eine "täuschend echt aussehende" Schusswaffe mit sich. Der Schüler konnte von Polizeikräften angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurde der Junge vernommen, weitere Ermittlungen stehen noch an.

Es bestand nach bisherigem Ermittlungsstand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für andere Personen.

Bei dem Einsatz ist glücklicherweise niemand verletzt worden.

Die Polizei macht deutlich, dass ein Mitführen oder Zeigen von Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen -auch wenn es sich nur um Spielzeug handelt- stets als gefährlich bewertet werden muss und regelmäßig einen polizeilichen Einsatz nach sich ziehen kann. Daher ist der Appell der Polizei, niemals in der Öffentlichkeit solche Gegenstände mitzuführen.

Die Polizei hebt lobend hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen den eingesetzten Institutionen wie Polizei, Schule und kommunaler Einrichtungen im Zusammenwirken mit der Presse sehr gut funktioniert hat.

Insbesondere wünschen wir allen von den polizeilichen Einsatzmaßnahmen betroffenen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schüler, dass sie das Erlebte gut und professionell aufarbeiten können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 16:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026

    Salzgitter-Hallendorf (ots) - Müllcontainer in Brand gesetzt Salzgitter-Hallendorf, Finkenherd, 11.02.2026 von 23:40 Uhr bis 12.02.2026, 00:05 Uhr Salzgitter-Hallendorf, Ilschenberg, 12.02.2026 zwischen 00:55 und 01:20 Uhr Eine unbekannte Täterschaft entzündete den Inhalt eines Altpapiercontainers in der Straße Finkenherd. Der Container wurde durch das Feuer ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:15

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026

    Salzgitter-Fredenberg (ots) - Update zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215660 Die Polizei konnte einen Minderjährigen, bei dem es sich mutmaßlich um die beschriebene Person handelt, im Schulgebäude antreffen. Die Person befindet sich nicht mehr im Gebäude und wurde von der ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:26

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026

    Salzgitter-Fredenberg (ots) - Update zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596 Die Schüler/-innen werden aktuell kontrolliert aus der Schule begleitet. Der Hans-Böckler-Ring sowie die Gaußstraße sind vollständig gesperrt. Die Maßnahmen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei Wolfenbüttel Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit Alena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren