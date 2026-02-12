PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026

Salzgitter-Fredenberg (ots)

Größerer Polizeieinsatz

Salzgitter-Fredenberg, Hans-Böckler-Ring, 12.02.2026, 10:30 Uhr

Aktuell kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der BBS in Salzgitter-Fredenberg. Es gab Hinweise auf eine auffällige Person im Bereich des Schulgeländes. Die Polizei ist mit einem starken Kräfteaufgebot vor Ort, um dem Hinweis auf eine mögliche Gefahr nachzugehen. Aktuell gibt es keine konkreten Hinweise, dass Personen in Gefahr sind. Die polizeilichen Maßnahmen im Bereich der Schule dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

