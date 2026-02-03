LPI-NDH: Pkw geriet ins Schleudern - keine Verletzten

Heringen (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in Heringen zu einem versuchten Betrug, bei dem eine Rentnerin einen Anruf von einer ominösen Computerstimme erhielt. Die Stimme forderte die Geschädigte auf, diverse Summen für angeblich gekaufte Laptops zu entrichten. Dafür müsse sie nur auf die Taste 1 drücken. Geistesgegenwärtig kam die Rentnerin der Aufforderung nicht nach, sondern beendete das Gespräch. Die Betrüger riefen daraufhin nochmal zurück, jedoch ohne ...

