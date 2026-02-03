Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw geriet ins Schleudern - keine Verletzten
Etzleben (ots)
Am Dienstagvormittag geriet eine 27-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 85, zwischen den Ortslagen Etzleben und Schillingstedt, aufgrund von Schneeglätte ins Schleudern. In der weiteren Folge kollidierte das Auto mit der Leitplanke. Zum Glück wurde die Fahrerin hierbei nicht verletzt. Durch den Aufprall entstanden unfallbedingte Sachschäden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell