PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glück im Unglück

Kalteneber (ots)

Am Dienstagmittag meldete eine 38-jährige Frau, dass sie mit ihrem Auto die Landstraße 2022 aus Heiligenstadt kommend in Fahrtrichtung Kalteneber befuhr. Nach ersten Erkenntnissen kam dann der Fahrerin auf der besagten Landstraße ein Lkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Autofahrerin reagierte blitzschnell und leitete ein Ausweichmanöver ein. Hierbei befuhr sie jedoch den Straßengraben und konnte in der weiteren Folge nicht mehr weiterfahren. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt. Derzeit liegen auch keine Erkenntnisse über Unfallschäden vor, sodass es bei einem Schreck und Unverständnis bleibt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 14:27

    LPI-NDH: Diebstahl eines E-Bikes

    Nordhausen (ots) - Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Töpferstraße in Nordhausen zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Unbekannte Diebe verschafften sich nach ersten Erkenntnissen auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Im Hausflur angelangt, weckte ein E-Bike das Interesse der Täter. In der weiteren Folge entfernten die Diebe gewaltsam die Sicherheitsschlösser am Fahrrad. Anschließend ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:24

    LPI-NDH: Unfallflucht auf der B 243

    Pützlingen (ots) - Am Dienstagmorgen, ggeen 6 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 243, zwischen der Ortslage Günzerode und dem Abzweig nach Pützlingen, zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Lkw die besagte Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Führer eines Lkw hielt jedoch ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:20

    LPI-NDH: Firmengelände von Dieben heimgesucht

    Ellrich (ots) - Auf Kupferkabel und weiteres Metall hatten es Diebe am Samstag, 31. Januar, auf einem Firmengelände Am Auwald abgesehen. Der oder die Täter entwendeten das Beutegut aus einer auf dem Gelände befindlichen Gitterbox. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 12.20 Uhr. Die Polizei in Nordhausen hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren