Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glück im Unglück

Kalteneber (ots)

Am Dienstagmittag meldete eine 38-jährige Frau, dass sie mit ihrem Auto die Landstraße 2022 aus Heiligenstadt kommend in Fahrtrichtung Kalteneber befuhr. Nach ersten Erkenntnissen kam dann der Fahrerin auf der besagten Landstraße ein Lkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Autofahrerin reagierte blitzschnell und leitete ein Ausweichmanöver ein. Hierbei befuhr sie jedoch den Straßengraben und konnte in der weiteren Folge nicht mehr weiterfahren. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt. Derzeit liegen auch keine Erkenntnisse über Unfallschäden vor, sodass es bei einem Schreck und Unverständnis bleibt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell