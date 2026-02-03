PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Firmengelände von Dieben heimgesucht

Ellrich (ots)

Auf Kupferkabel und weiteres Metall hatten es Diebe am Samstag, 31. Januar, auf einem Firmengelände Am Auwald abgesehen. Der oder die Täter entwendeten das Beutegut aus einer auf dem Gelände befindlichen Gitterbox. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 12.20 Uhr. Die Polizei in Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 03631/960 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0028328

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

