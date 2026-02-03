Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Firmengelände von Dieben heimgesucht
Ellrich (ots)
Auf Kupferkabel und weiteres Metall hatten es Diebe am Samstag, 31. Januar, auf einem Firmengelände Am Auwald abgesehen. Der oder die Täter entwendeten das Beutegut aus einer auf dem Gelände befindlichen Gitterbox. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 12.20 Uhr. Die Polizei in Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 03631/960 um Zeugenhinweise.
Aktenzeichen: 0028328
