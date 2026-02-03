PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf der B 243

Pützlingen (ots)

Am Dienstagmorgen, ggeen 6 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 243, zwischen der Ortslage Günzerode und dem Abzweig nach Pützlingen, zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Lkw die besagte Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Führer eines Lkw hielt jedoch nicht an und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Aufgrund der Kollision kommt es zu unfallbedingtem Sachschaden, verletzt wurde jedoch niemand.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0028746

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

