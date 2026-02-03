Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl eines E-Bikes
Nordhausen (ots)
Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Töpferstraße in Nordhausen zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Unbekannte Diebe verschafften sich nach ersten Erkenntnissen auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Im Hausflur angelangt, weckte ein E-Bike das Interesse der Täter. In der weiteren Folge entfernten die Diebe gewaltsam die Sicherheitsschlösser am Fahrrad. Anschließend entwendeten die Täter das E-Bike und entfernten sich unerkannt.
Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0029060
