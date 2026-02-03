Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonbetrug missglückt

Heringen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Heringen zu einem versuchten Betrug, bei dem eine Rentnerin einen Anruf von einer ominösen Computerstimme erhielt. Die Stimme forderte die Geschädigte auf, diverse Summen für angeblich gekaufte Laptops zu entrichten. Dafür müsse sie nur auf die Taste 1 drücken. Geistesgegenwärtig kam die Rentnerin der Aufforderung nicht nach, sondern beendete das Gespräch. Die Betrüger riefen daraufhin nochmal zurück, jedoch ohne weiteren Erfolg, sodass die Tat im Versuchsstadium endete.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell