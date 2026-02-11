PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Erhart-Kästner-Straße, 26.01.2026 von 08:00 Uhr bis 10.02.2026, 14:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Täterschaft erlangte eine Armbanduhr und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum konnte aufgrund der Abwesenheit des Hausbesitzers nicht näher eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren