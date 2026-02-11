Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Erhart-Kästner-Straße, 26.01.2026 von 08:00 Uhr bis 10.02.2026, 14:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Täterschaft erlangte eine Armbanduhr und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum konnte aufgrund der Abwesenheit des Hausbesitzers nicht näher eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell