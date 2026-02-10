Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.02.2026

Salzgitter-Thiede (ots)

Einbruchdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung

Salzgitter-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Straße, 09.02.2026 zwischen 15:00 Uhr und 20:45 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft begab sich auf den Balkon von einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Von dort aus verschaffte sie sich durch ein Fenster Zugang zur Wohnung. In dieser wurden die Räumlichkeiten sowie mehrere Schränke augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich um einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

