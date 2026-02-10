PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Saffeweg, 09.02.2026 zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Hierfür drückte die Täterschaft zunächst die heruntergefahrenen Rollläden hoch und versuchte durch zwei Türen in das Haus einzudringen. Die Täterschaft wurde mutmaßlich durch das Erscheinen der Hausbesitzer gestört und flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

