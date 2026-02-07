Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 06.02.2026, 09:00 Uhr - 07.02.2026, 09:00 Uhr

Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Zeit: Freitag, 06.02.2026, zwischen 10:00 und 14:10 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Engeroder Straße

Im genannten Tatzeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung an der Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad. Hier wurde die Verglasung eines rückwärtig gelegenen Kellerzuganges durch bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei Hinweisen wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (05341/825-0) zu melden.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Zeit: Freitag, 06.02.2026, 15:48 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Hagenstraße

Zur genannten Zeit wurde an o.a. Ort im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 22jähriger Mann aus Salzgitter-Bad seinen Audi im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl für diesen keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde bis zum Abschluss einer entsprechenden Versicherung untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell