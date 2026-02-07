PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 06.02.2026, 09:00 Uhr - 07.02.2026, 09:00 Uhr

Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Zeit: Freitag, 06.02.2026, zwischen 10:00 und 14:10 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Engeroder Straße

Im genannten Tatzeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung an der Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad. Hier wurde die Verglasung eines rückwärtig gelegenen Kellerzuganges durch bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei Hinweisen wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (05341/825-0) zu melden.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Zeit: Freitag, 06.02.2026, 15:48 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Hagenstraße

Zur genannten Zeit wurde an o.a. Ort im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 22jähriger Mann aus Salzgitter-Bad seinen Audi im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl für diesen keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde bis zum Abschluss einer entsprechenden Versicherung untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter PHK Pages
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 11:29

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.02.2026.

    Salzgitter (ots) - Bei Einbruchsversuch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstraße, 05.02.2026 (Feststelldatum). Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft entweder in der Nacht auf den 05.02.2026 oder auch davor sich an der Hintertür eines Gewerbebetriebes zu schaffen machte und versucht ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:45

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.02.206

    Schladen (ots) - Schwerer Verkehrsunfall Schladen, Bundesstraße 82, 05.02.2025 gegen 08:00 Uhr Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B82 von der A36 kommend in Richtung Isingerode und bog nach links in Richtung "Im Gewerbegebiet"/ L615 ab. Dabei stieß der Mann mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 30-jährige Fahrer zog sich durch den Unfall leichte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren