POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 06.02.2026, 09:00 Uhr - 07.02.2026, 09:00 Uhr
Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad (ots)
Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus
Zeit: Freitag, 06.02.2026, zwischen 10:00 und 14:10 Uhr.
Ort: 38259 Salzgitter, Engeroder Straße
Im genannten Tatzeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung an der Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad. Hier wurde die Verglasung eines rückwärtig gelegenen Kellerzuganges durch bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei Hinweisen wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (05341/825-0) zu melden.
Verstoß Pflichtversicherungsgesetz
Zeit: Freitag, 06.02.2026, 15:48 Uhr.
Ort: 38259 Salzgitter, Hagenstraße
Zur genannten Zeit wurde an o.a. Ort im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 22jähriger Mann aus Salzgitter-Bad seinen Audi im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl für diesen keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde bis zum Abschluss einer entsprechenden Versicherung untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.
