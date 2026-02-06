Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.02.2026.

Salzgitter (ots)

Bei Einbruchsversuch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstraße, 05.02.2026 (Feststelldatum).

Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft entweder in der Nacht auf den 05.02.2026 oder auch davor sich an der Hintertür eines Gewerbebetriebes zu schaffen machte und versucht hatte, diese durch den Einsatz von Hebelwerkzeugen zu öffnen. Hierbei entstand ein Schaden in einer mindestens mittleren vierstelligen Höhe. Die Polizei kann keine Angaben zur Täterschaft machen und bittet daher Hinweisgebende, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

