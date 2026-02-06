PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.02.2026.

Salzgitter (ots)

Bei Einbruchsversuch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstraße, 05.02.2026 (Feststelldatum).

Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft entweder in der Nacht auf den 05.02.2026 oder auch davor sich an der Hintertür eines Gewerbebetriebes zu schaffen machte und versucht hatte, diese durch den Einsatz von Hebelwerkzeugen zu öffnen. Hierbei entstand ein Schaden in einer mindestens mittleren vierstelligen Höhe. Die Polizei kann keine Angaben zur Täterschaft machen und bittet daher Hinweisgebende, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren