POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.02.2026 für den Bereich Salzgitter

38226 Salzgitter (ots)

Gefährliche Körperverletzung

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Hüttenring Freitag, 06.02.26, ca. 23.35 Uhr

Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlägt der 21-jährige Beschuldigte das 38-jährige Opfer auf öffentlicher Straße mit einer Holzlatte auf den Kopf. Hierbei erleidet das Opfer eine blutende Kopfplatzwunde und wird im Krankenhaus Salzgitter-Lebenstedt behandelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-1897-0 zu melden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Fasanenweg Freitag, 06.02.26, ca. 13.50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 28-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain steht. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Einleitung eines Straf- und eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Brodthage, POKin, Einsatzführerin
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

