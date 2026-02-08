Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt vom 08.02.2026

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Brand eines Müllcontainers, Wilhelm-Kunze-Ring 62, 38226 Salzgitter, 08.02.2026, 00:12 Uhr Zur angegebenen Zeit wird ein in Vollbrand stehender Papiercontainer gemeldet. Der aus Kunststoff bestehende Container ist nach Abschluss der Löscharbeiten durch hitzebedingte Verformungen und Verrußungen nicht mehr zu gebrauchen. Der entstandene Schaden wird auf 1000,00 Euro geschätzt. Nach Aufnahme der Sachbeschädigung mit dazugehöriger Spurensicherung durch die Polizei Salzgitter ist davon auszugehen, dass der Container durch Fremdeinwirkung entzündet wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Zustandekommen des Brandes geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell