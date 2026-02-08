Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Bad Sa., 07.02.26 09:00 Uhr - So., 08.02.26, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Salzgitter-Bad, Lange Wanne 67, Sa., 07.02.26, 09:15 Uhr

Am 07.02.26 gegen 09:15 Uhr wird durch die eingesetzten Beamten eine Sachbeschädigung an Pkw aufgenommen. Bislang unbekannter Täter beschädigt den rechten Vorderreifen am Pkw des Geschädigten durch aufschlitzen des Reifens. Außerdem wird eine Schraube in die Lauffläche des Pkw gesteckt.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter-Bad, Hedwigstraße 20, Sa., 07.02.26, 14:20 Uhr

Am 07.02.26 gegen 14:20 Uhr wird durch die eingesetzten Beamten eine Verkehrsunfallflucht aufgenommen. An o.g. Örtlichkeit stößt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Pkw des Geschädigten und verursacht am Pkw des Geschädigten einen Schaden im Bereich der Frontstoßstange und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallzeitraum kann durch den Geschädigten auf Fr, 06.02.26, 19:00 Uhr bis Sa., 07.02.26, 06:00 Uhr eingegrenzt werden.

Brandentwicklung durch fahrlässigen Umgang mit Tabakwaren Salzgitter-Bad, Breite Straße 61, So., 08.02.26, 03:35 Uhr

Am 08.02.26 gegen 03:35 Uhr kommt es in der Breiten Straße 61 zu einem polizeilichen Einsatz gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Vor Ort ist der alkoholisierte Verursacher mit einer brennenden Zigarette in der Hand in seiner Wohnung eingeschlafen. Im weiteren Verlauf fängt die Bettdecke des Verursachers Feuer und es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Die in Brand geratene Decke kann durch die Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Der Verursacher wird im Anschluss ohne erkennbare Verletzungen zur Begutachtung ins Krankenhaus verbracht. Durch den Brand entstand kein Gebäudeschaden und glücklicherweise wurde auch niemand verletzt.

