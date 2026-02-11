Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.02.2026.

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und fahndet mit einem Lichtbild nach dem vermeintlichen Tatverdächtigen.

Salzgitter, Chemnitzer Straße/Nähe In den Blumentriften, 20.12.2025 gegen 16:30 Uhr.

Aufgrund der bisherigen polizeilichen Ermittlungen und im Anschluss durchgeführter Vernehmungen ergeben sich konkrete Hinweise auf einen noch unbekannten Tatverdächtigen. Dieser soll sich unter einem Vorwand seinem 37-jährigen männlichen Opfer genähert und im Anschluss mit einem Gegenstand auf diesen eingeschlagen haben. Hierdurch habe das Opfer Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitten. Der Tatverdächtige erbeutete schließlich die Geldbörse des Opfers und flüchtete unerkannt vom Tatort.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170-185 cm, ca. 25 Jahre, schlank. Er trug einen Oberlippen- und Kinnbart. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose mit drei weißen Streifen, einer schwarzen Daunenjacke mit weißen Applikationen im Brustbereich und einer Kapuze sowie hellen sportlichen Sneakers bekleidet.

Die Polizei veröffentlicht heute ein Fahndungsfoto, das den Mann in der Tatphase zeigt. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Nummer 05341 1897-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell