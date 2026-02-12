POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026
Salzgitter-Fredenberg (ots)
Update zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596
Die Schüler/-innen werden aktuell kontrolliert aus der Schule begleitet. Der Hans-Böckler-Ring sowie die Gaußstraße sind vollständig gesperrt. Die Maßnahmen dauern an.
