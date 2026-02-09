Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Drei Einsätze für die Feuerwehr am Montag

Weinheim (ots)

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage, eine Brandnachschau und eine Türöffnung sorgen für einen Einsatzreichen Wochenstart für die Weinheimer Feuerwehr

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Weinheim um 9 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Weinheimer Berufsschulzentrum alarmiert. Beim Eintreffen war die Schule bereits vorbildlich durch die Lehrkräfte geräumt. Die Schüler befanden sich an den dafür vorgesehenen Sammelplätzen. Die Erkundung durch den ausgerüsteten Angriffstrupp ergab schnell, dass die automatische Brandmeldeanlage durch Baumaßnahmen Alarm schlug. Die Anlage konnte somit zügig zurückgestellt, und der Schulbetrieb fortgesetzt werden. Kurz danach wurde die Aufmerksamkeit der Feuerwehr erneut gefordert. Dieses Mal war ein angeschmortes Ladegerät der Grund für den Einsatz der Brandschützer. Mit der Wärmebildkamera konnte jedoch keine weitere Gefahr festgestellt werden. Durch das Umsichtige handeln der Anwesenden Personen, entstand kein weiterer Schaden. Die Räumlichkeit wurde aufgrund des Schmorgeruchs belüftet und konnte somit auch schnell zum Ende des Feuerwehreinsatzes führen. Am Nachmittag musste die Feuerwehr Weinheim in den Ortsteil Lützelsachsen-Hohensachsen ausrücken. An der gemeldeten Einsatzstelle musste für den Rettungsdienst eine Tür geöffnet werden. Mit technischem Gerät führten die Feuerwehrangehörigen die Türöffnung durch und verschafften dem anwesenden Rettungsdienst Zugang zum Gebäude. Nach dem Austausch des Schließzylinders konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

