FW Weinheim: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus mit tödlichem Ausgang

In den frühen Morgenstunden kam es in der Alten Postgasse zu einem Brand in einem Wohngebäude. Eine Person verstarb. Weitere Bewohner blieben unverletzt.

Weinheim. In den frühen Morgenstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim gegen 4:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Alten Postgasse alarmiert. Anwohner hatten Brandgeruch, Feuerschein sowie ausgelöste Rauchwarnmelder wahrgenommen und umgehend den Notruf 112 gewählt.

Die Feuerwehr Weinheim rückte mit den Frauen und Männern der Abteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen aus. Bereits beim Eintreffen bestätigte sich der Brand in einer Wohnung des Gebäudes. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr (Strahlrohr mit Wasserleitung) zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor.

Während der Löschmaßnahmen entdeckte der erste Angriffstrupp eine Person in der stark verrauchten Wohnung. Die Person wurde umgehend ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Trotz aller Bemühungen konnte dort nur noch der Tod festgestellt werden.

Das Feuer wurde zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert. Fünf weitere Bewohner konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt.

Die betroffenen Bewohner wurden zunächst durch den Rettungsdienst betreut. Zusätzlich kam die psychosoziale Notfallversorgung PSNV zum Einsatz. Diese unterstützte Bewohner und Angehörige bei der Verarbeitung des Geschehens.

Für die Löscharbeiten baute die Feuerwehr eine Wasserversorgung auf. Im Bereich der Peterskirche wurde ein Bereitstellungsraum für nachrückende Kräfte eingerichtet. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch aus der Brandwohnung, dem angrenzenden Treppenhaus sowie einer darüberliegenden Wohnung entfernt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgte eine umfassende Brandnachschau mit der Wärmebildkamera. Nachdem keine Glutnester mehr festgestellt wurden, konnten die Nachlöscharbeiten beendet und die Wasserversorgung zurückgebaut werden.

Unterstützt wurde die Feuerwehr durch die Stadtwerke Weinheim. Die Bereiche Gas und Elektro stellten vorsorglich die Versorgung ab. Im Anschluss übernahm die Feuerwehr die Eigentumssicherung und verschloss die Fenster der betroffenen Wohnung.

Die engen Straßenverhältnisse in der Alten Postgasse erschwerten die Einsatzarbeiten. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, alle Maßnahmen ohne Zeitverzug durchzuführen. Gegen 6:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

