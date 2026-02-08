Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr rettet vier junge Menschen aus unwegsamem Gelände

Weinheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Weinheim kurz vor kurz nach 2:30 Uhr zur Unterstützung der Polizei in den Bereich Birkenauer Talstraße alarmiert. Vier Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und 21 Jahren hatten sich im Wald in Höhe des Weinheimer Alpenvereins (Birkenauer Talstraße / Weschnitz) verirrt und waren in eine missliche Lage geraten.

Die Personen saßen in einer steilen Böschung fest. Auf der einen Seite begrenzte die Weschnitz das Gelände, auf der anderen Seite ein steiler und rutschiger Hang. Eine eigenständige Rückkehr war nicht mehr möglich. Die Betroffenen verständigten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Polizei und Angehörige bereits vor Ort. Über eine nahegelegene Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Weinheim-Fürth konnte ein direkter Sprechkontakt zu den Personen hergestellt werden.

Zur sicheren Durchführung der Rettungsmaßnahmen wurde die Bahnstrecke Weinheim-Fürth für den Zugverkehr gesperrt. Zusätzlich sperrte die Polizei die Birkenauer Talstraße in beide Fahrtrichtungen. Die Feuerwehr Weinheim war mit der Abteilung Stadt im Einsatz und brachte die Drehleiter an der Eisenbahnbrücke in Stellung. Über die Drehleiter konnten alle vier Personen sicher aus dem Waldgebiet auf die Straße gerettet werden.

Parallel dazu entsandte die Feuerwehr vorsorglich ein weiteres Fahrzeug in den Bereich Bennweg und Vogesenweg in der Nordstadt, um gegebenenfalls eine alternative Rettung einzuleiten. Diese Maßnahme war nicht erforderlich.

Alle vier Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Es lagen keine Verletzungen vor. Anschließend erfolgte die Übergabe an Polizei, Rettungsdienst und Angehörige.

Zu ähnlichen Vorfällen kam es in diesem Bereich bereits in der Vergangenheit. Im April 2024 hatten sich Jugendliche zwischen der Birkenauer Talstraße und dem Dieterklingenweg verirrt. Im November 2024 gerieten ebenfalls Jugendliche im Bereich der Weschnitz nahe der Birkenauer Talstraße in eine missliche Lage. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Betroffenen ohne größere Verletzungen retten und sicher in Obhut übergeben.

Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet und alle Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsdienst und allen Beteiligten.

