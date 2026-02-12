Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026

Salzgitter-Fredenberg (ots)

Update zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215596 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6215660

Die Polizei konnte einen Minderjährigen, bei dem es sich mutmaßlich um die beschriebene Person handelt, im Schulgebäude antreffen. Die Person befindet sich nicht mehr im Gebäude und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für andere Personen. Die Straßensperrungen sind aufgehoben und die polizeilichen Maßnahmen sind beendet. Die Ermittlungen dauern an.

