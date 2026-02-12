Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026

Salzgitter-Hallendorf (ots)

Müllcontainer in Brand gesetzt

Salzgitter-Hallendorf, Finkenherd, 11.02.2026 von 23:40 Uhr bis 12.02.2026, 00:05 Uhr

Salzgitter-Hallendorf, Ilschenberg, 12.02.2026 zwischen 00:55 und 01:20 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft entzündete den Inhalt eines Altpapiercontainers in der Straße Finkenherd. Der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Knapp eine Stunde später gerieten weitere Müllcontainer in der Straße Ilschenberg in Brand. Wodurch drei Container beschädigt worden sind. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell