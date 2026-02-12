POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.02.2026
Salzgitter-Hallendorf (ots)
Müllcontainer in Brand gesetzt
Salzgitter-Hallendorf, Finkenherd, 11.02.2026 von 23:40 Uhr bis 12.02.2026, 00:05 Uhr
Salzgitter-Hallendorf, Ilschenberg, 12.02.2026 zwischen 00:55 und 01:20 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft entzündete den Inhalt eines Altpapiercontainers in der Straße Finkenherd. Der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Knapp eine Stunde später gerieten weitere Müllcontainer in der Straße Ilschenberg in Brand. Wodurch drei Container beschädigt worden sind. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.
