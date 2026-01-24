Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Greiz (ots)

Greiz. Am 22.01.2026 nahm eine routinemäßige Verkehrskontrolle auf der Zeulenrodaer Straße eine unerwartete Wendung. Nachdem ein Pkw-Fahrer einer Polizeistreife die Vorfahrt genommen hatte und daraufhin kontrolliert werden sollte, begann der 19-jährige Fahrer ungefragt zu filmen und zeigte sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Trotz Belehrung setzte er die Aufnahmen fort. Als das Mobiltelefon als Beweismittel sichergestellt werden sollte, leistete der junge Mann Widerstand. Die Beamten setzten unmittelbaren Zwang ein. Ergebnis: Ermittlungen wegen Verletzung des vertraulich gesprochenen Wortes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte - und vorrübergehend ein Handy mehr in der polizeilichen Beweismittelsammlung. (BF)

