LPI-G: (LK ABG) Serie von Graffiti-Sachbeschädigungen
Altenburg (ots)
Altenburg. In der Nacht zum 22.01.2026 kam es im Stadtgebiet Altenburg zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter besprühten in der Feldstraße, der Käthe-Kollwitz-Straße sowie in der Eschenstraße Wände und einen Tabakautomaten mit Sprühfarbe in unterschiedlichen Farben. Dabei wurden im Wesentlichen unleserliche Schriftzüge aufgeschmiert. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro summieren. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zum Tatgeschehen und möglichen Verursachern entgegen. (DL)
