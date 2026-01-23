PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (LK ABG) Serie von Graffiti-Sachbeschädigungen

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Nacht zum 22.01.2026 kam es im Stadtgebiet Altenburg zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter besprühten in der Feldstraße, der Käthe-Kollwitz-Straße sowie in der Eschenstraße Wände und einen Tabakautomaten mit Sprühfarbe in unterschiedlichen Farben. Dabei wurden im Wesentlichen unleserliche Schriftzüge aufgeschmiert. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro summieren. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zum Tatgeschehen und möglichen Verursachern entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

