Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 15.02.2026

Peine (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Sonntag, 15.02.2026, 00:10 Uhr

31228 Peine, Hainwaldweg

In der Nacht zu Sonntag kam es während einer Feier vor einem Vereinsheim in Vöhrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein 20-jähriger Mann wurde dabei durch einen bisher unbekannten Täter zunächst zu Boden geschubst. Der Täter trat anschließend auf den am Boden liegenden Heranwachsenden ein. Ein 42-jähriger wollte dem am Boden liegenden Mann zur Hilfe kommen, ihm wurde ebenfalls ein Schlag gegen den Kopf versetzt. Anschließend flüchtete der Täter mit mehreren Begleitern und konnte durch hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr vor Ort angetroffen werden.

Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen, der jüngere der beiden wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde ein Strafverfahren gegen den derzeit unbekannten Täter eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell